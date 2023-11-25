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В РФ прибыли еще 105 эвакуированных из сектора Газа россиян

В Москву прибыли еще 105 эвакуированных из сектора Газа граждан России

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Газета.Ru

В Москву прибыли еще 105 эвакуированных из сектора Газа граждан России. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Самолет МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. На борту воздушного судна было 105 россиян и членов их семей, в том числе 55 детей, эвакуированных из палестинского анклава.

По информации МЧС, из Газы в РФ уже доставлено свыше 760 человек, из них более 360 детей.

До этого МЧС России опровергло информацию о том, что часть россиян при содействии ведомства пересекла находящийся на границе сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт «Рафах» вне официальных списков.

12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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