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Российский подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

В Петербурге подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге подросток сильно травмировался при манипуляциях с сигнальной ракетницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 24 ноября в Калининском районе города: 15-летний юноша крутил в руках ракетницу, и в какой-то момент она выстрелила ему в лицо. На «скорой» подростка доставили в одну из детских больниц Петербурга.

Врачи диагностировали ему рваные раны, серьезно пострадал глаз. Также медики подозревают у несовершеннолетнего контузию. Работники больницы проинформировали о несчастном случае полицию.

Ранее ребенок ранил себя из пистолета, найденного на детской площадке.

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