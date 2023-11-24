Российский подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

В Санкт-Петербурге подросток сильно травмировался при манипуляциях с сигнальной ракетницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 24 ноября в Калининском районе города: 15-летний юноша крутил в руках ракетницу, и в какой-то момент она выстрелила ему в лицо. На «скорой» подростка доставили в одну из детских больниц Петербурга.

Врачи диагностировали ему рваные раны, серьезно пострадал глаз. Также медики подозревают у несовершеннолетнего контузию. Работники больницы проинформировали о несчастном случае полицию.

Ранее ребенок ранил себя из пистолета, найденного на детской площадке.