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Девочке с ВИЧ сутки не выдавали еду и белье в российской больнице

Kp.ru: девочке с ВИЧ сутки не выдавали белье и еду в больнице Новосибирска

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Shutterstock

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее приемной дочери, у которой диагностирован ВИЧ, сутки не выдавали белье и не кормили в больнице. Об этом сообщает kp.ru.

По словам женщины, у ее 10-летнего ребенка проблемы с почками, ее положили в больницу для проведения необходимых процедур.

«Я с дочкой находиться не могла, общались по телефону. И вот я звоню по видеосвязи ей, спрашиваю, застелила ли она кровать, а она говорит, что белье ей так и не выдали. Для меня это был шок: как так, оставить ребенка на кровати с одним покрывалом», — возмутилась женщина.

На следующий день мать девочки поехала в больницу, чтобы получить объяснения по поводу действий медперсонала. В больнице, по ее словам, ей сказали, что недоразумение возникло из-за ошибки санитарки.

Также женщина отметила, что ее дочь сутки не получала больничного питания и ела то, что мать собрала ей с собой.

Ранее россияне с вирусом иммунодефицита рассказали, как строят отношения с противоположным полом.

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