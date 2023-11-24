Освобожденные из сектора Газа заложники прошли медосмотр

Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном армейском Telegram-канале.

«Освобожденные заложники прошли первичное медицинское обследование на территории Израиля», — отмечается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, сейчас рядом с ними находятся спецназ ЦАХАЛ и силы израильского управления по безопасности (ISA), которые будут сопровождать их на пути в медучреждения.

«(Возвращенные заложники) вскоре воссоединятся со своими семьями», — сказано в заявлении.

Незадолго до этого ХАМАС освободил первых заложников по гуманитарной договоренности с Израилем. Позднее Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.