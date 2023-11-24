Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Освобожденные из сектора Газа заложники прошли медосмотр

Медики осмотрели освобожденных из Газы заложников, их жизням ничего не угрожает

close
100%
Ammar Awad/Reuters

Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном армейском Telegram-канале.

«Освобожденные заложники прошли первичное медицинское обследование на территории Израиля», — отмечается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, сейчас рядом с ними находятся спецназ ЦАХАЛ и силы израильского управления по безопасности (ISA), которые будут сопровождать их на пути в медучреждения.

«(Возвращенные заложники) вскоре воссоединятся со своими семьями», — сказано в заявлении.

Незадолго до этого ХАМАС освободил первых заложников по гуманитарной договоренности с Израилем. Позднее Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий