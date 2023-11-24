Владимир Путин рассказал о значимости развития искусственного интеллекта для страны

За последний год отрасли экономики и социальной сферы России в 1,5 раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта, заявил в ходе главной дискуссии «Революция генеративного ИИ: новые возможности», состоявшейся в рамках международной конференции AI Journey президент России Владимир Путин. По словам главы государства, инвестиции в эту сферу растут, а компании более эффективно решают свои производственные задачи благодаря ИИ.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что в внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение и другие сферы человечество начинает новую главу своего существования.

Граждане видят, подчеркнул президент, как ИИ делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, улучшает качество управления, механизмы предоставления госуслуг, все шире применяется в организациях, на предприятиях, в работе регионов.

Отдельно Владимир Путин остановился на развитии генеративного искусственного интеллекта, который пишет программный код, формирует чертежи и детали, постепенно начинает использоваться в проектировании сооружений и зданий, сокращает время поиска наилучших молекул для создания лекарств, создаёт фильмы, музыку и стихи. И это лишь отдельные сферы, где машина по своим способностям сравнялась с человеком, а где-то и превосходит его возможности.

«Технологии генеративного ИИ — уже не примитивные исполнители наших команд. Технологии нового поколения фактически становятся напарниками, партнерами людей в самых разных областях и сферах. Для бизнеса, государств сегодня это ключевой ресурс, чтобы стать суперэффективными», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что огромные возможности применение ИИ может дать сфере государственного управления.

«Это полный переход к управлению на основе данных, что позволит автоматизировать еще больше административных процедур, в разы ускорить процессы принятия решений, основанных на больших данных. А это означает — кардинально улучшить, изменить облик многих сфер, которые напрямую касаются каждого гражданина», — сказал Владимир Путин.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, модерировавший главную дискуссию конференции, назвал важной задачей создание доверенного искусственного интеллекта.

По его словам, более современные модели сегодня в состоянии указывать на присутствующие изъяны в менее современных моделях, способны показывать, как эти проблемы решить.

«Точно так же более продвинутые модели можно использовать для решения проблемы «черного ящика», то есть для объяснения того, почему ИИ принял то или иное решение», — пояснил глава Сбера.

Герман Греф обозначил три основные сферы, в которых ИИ, по прогнозам экспертов, даст наибольшие прорывы. Это здравоохранение, образование и построение принципиально новых систем управления.

Развитию искусственного интеллекта в этих трех направлениях были посвящены выступления главного врача столичной поликлиники № 220 Андрея Тяжельникова, замдиректора и учителя математики нижегородской школы № 186 Натальи Трояновской, а также руководителя платформы «СберКласс» Владислава Кожемякина.

Также в дискуссии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Кемеровской области Сергей Цивилев, которые рассказали, как ИИ внедряется в регионах.

В завершение дискуссии президент РФ отметил, что России нужна эволюция в сфере искусственного интеллекта, но эта эволюция должна быть организована «быстро, качественно, эффективно, на всех уровнях».

AI Journey — ежегодная международная конференция Сбера для обсуждения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Традиционно мероприятие собирает ведущих российских и международных экспертов.

В этом году Восьмая международная конференция Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) стартовала 22 ноября и завершилась 24 ноября.