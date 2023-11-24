Подозреваемый подарил сотруднице полиции гранату

В Санкт-Петербурге сотрудница полиции Невского района получила посылку от подозреваемого, в которой находился боеприпас. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, праздничный пакет с необычным предметом женщина получила 22 ноября. Отправителем оказался подозреваемый, который проходит по одному из дел в производстве сотрудницы полиции. Пакет неизвестный оставил у ворот полиции на улице Дыбенко, в нем находился предмет, похожий на гранату Ф-1.

Для обследования «подарка» на место вызвали взрывотехников. После осмотра гранаты специалисты признали ее неопасной.

Отправителя пакета ищут.

Ранее вокзал в Казани эвакуировали из-за боевой гранаты в багаже пассажира.