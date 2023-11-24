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В МИД РФ назвали число россиян, доставленных в страну из сектора Газа

МИД: 657 российских граждан прибыли в Москву из Газы после начала эвакуации

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Более 650 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, уже прибыли на территорию страны. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Как указано в заявлении, всего заявки на эвакуацию из палестинского анклава подали 965 человек. При этом к текущему моменту из сектора Газа удалось вывести 761 российского гражданина, подчеркнули в ведомстве.

«В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются», — говорится в публикации.

Также в министерстве добавили, что египетские и израильские власти активно оказывают Москве содействие при эвакуации людей из сектора Газа. Кроме того, в процессе принимают участие представители палестинского руководства.

По данным внешнеполитического ведомства, 24 ноября в Москву из зоны ближневосточного конфликта доставили очередную группу российских граждан. В этот раз в столицу прибыли 103 человека, включая граждан страны и членов их семей.

В этот же день через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, прошли 104 российских гражданина. В заявлении министерства подчеркивается, что самолет с эвакуированными людьми уже вылетел из Каира и сейчас направляется в Москву.

Ранее девяти гражданам РФ, покинувшим сектор Газа, понадобилась госпитализация.

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