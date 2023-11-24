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Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

ЦАХАЛ: освобожденные из сектора Газа заложники прибыли в Израиль

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Ammar Awad/Reuters

Первая группа израильских заложников прибыла из сектора Газа на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб. Об этом сообщила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

ХАМАС в пятницу освободил первых заложников по договоренности с Израилем. Ими стали 12 тайских подданных и, по предварительным данным, 13 израильтян.

Как рассказали в ведомстве, освобожденные люди прошли первичный медицинский осмотр в Израиле.

Они останутся в сопровождении израильских военнослужащих по пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями, подчеркнули в ЦАХАЛ.

Вечером 24 ноября Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил успешное освобождение из плена боевиков ХАМАС группы из 24 заложников, которые удерживались в секторе Газа. Их вывезли из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и передали израильской стороне.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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