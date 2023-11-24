В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко в социальных сетях.

24 ноября стало известно, что в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, произошел взрыв.

23 ноября украинские власти сообщали о повреждении заводов в Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Прокудин, назначенный Киевом на пост главы Херсонской областной военной администрации. Как говорилось в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

До этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в городе Николаев Николаевской области.

Ранее на Украине рассказали, чем стране грозит возможный взрыв на Запорожской атомной электростанции (АЭС).