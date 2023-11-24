Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных в секторе Газа

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Х.

«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы Красного Креста, люди были вывезены из палестинского анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и выданы израильской стороне. МККК выступил гуманитарным посредником, отмечается в заявлении.

Незадолго до этого ХАМАС освободил первых заложников по договоренности с Израилем. Ими стали 12 тайских подданных и, по предварительным данным, 13 израильтян.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.