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Петербурженка вызвала полицию из-за взбесившегося кота, запершего ее на кухне

В Петербурге женщина вызвала полицию, чтобы усмирить взбесившегося кота

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Петербурге женщина вызвала полицию, чтобы усмирить взбесившегося кота, который запер ее на кухне. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Выборгском районе 23 ноября. Женщина позвонила в полицию и заявила, что ее кот взбесился и запер ее на кухне. По словам россиянки, домашний питомец бросался на нее, кусал за ноги и царапал лицо.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на помощь хозяйке агрессивного животного, кот уже успокоился, сообщает 78. Что стало причиной такого поведения питомца, не уточняется.

До этого в Сочи домашний кот дал отпор медведю и прогнал его с участка хозяев. На кадрах, распространившихся в сети, видно, как питомец угрожающе шипит на лесного зверя.

Ранее в Петербурге хозяйка кота добилась компенсации у клиники после неверного лечения.

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