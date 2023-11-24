В Крыму опровергли сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он назвал подобные заявления ложью и подчеркнул, что у Москвы нет соответствующих планов. При этом руководитель региональной администрации обратил внимание, что еще до начала строительства Крымского моста специалисты предлагали самые разные проекты.

«Были <...> идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — отметил Аксенов.

Глава республики добавил, что западным журналистам стоит прекратить слепо доверять информации от украинских источников. Этот совет также относится к Киеву, так как адекватность таких сведений вызывает большие сомнения.

В конце Аксенов в шутку поделился «эксклюзивом» специально для газеты The Washington Post. Он отметил, что вместо тоннеля российское руководство намерено создать «терминал для телепортации».

24 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о планах Москвы построить подземный тоннель под Керченским проливом. В статье подчеркивалось, что с этой целью российский бизнес ведет переговоры с Пекином.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом.