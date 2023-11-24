Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму опровергли сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Аксенов назвал ложью сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он назвал подобные заявления ложью и подчеркнул, что у Москвы нет соответствующих планов. При этом руководитель региональной администрации обратил внимание, что еще до начала строительства Крымского моста специалисты предлагали самые разные проекты.

«Были <...> идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — отметил Аксенов.

Глава республики добавил, что западным журналистам стоит прекратить слепо доверять информации от украинских источников. Этот совет также относится к Киеву, так как адекватность таких сведений вызывает большие сомнения.

В конце Аксенов в шутку поделился «эксклюзивом» специально для газеты The Washington Post. Он отметил, что вместо тоннеля российское руководство намерено создать «терминал для телепортации».

24 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о планах Москвы построить подземный тоннель под Керченским проливом. В статье подчеркивалось, что с этой целью российский бизнес ведет переговоры с Пекином.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий