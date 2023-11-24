Большинство россиян предпочитают отечественные музыкальные сервисы

Большинство (83%) пользователей музыкальных стримингов предпочитают отечественные сервисы, а 17% продолжают пользоваться зарубежными, следует из результатов исследования холдинга «Ромир».

В общей сложности 75% опрошенных от 18 до 59 лет пользуются музыкальными онлайн-сервисами или слушают музыку в интернете. По данным исследования, почти две трети (65%) пользователей считают, что отечественные музыкальные сервисы ничем не уступают зарубежным.

Наиболее популярными отечественными музыкальными стримингами стали Яндекс Музыка, VK Музыка и «Музыка в Одноклассниках». Их выбирают 55%, 47% и 12% интернет-пользователей соответственно.

Самыми важными факторами при выборе сервиса респонденты назвали удобство стриминга, размер каталога и точность персональных рекомендаций.

Всего персональными рекомендациями музыкальных сервисов пользуются 87% опрошенных. 46% респондентов назвали самыми точными рекомендации Яндекс Музыки, 33% — VK Музыки, остальные сервисы набрали не более 6%.

В числе самых популярных стримингов по размеру каталога и количеству релизов опрошенные называют Яндекс Музыку и VK.

Исследование проводилось на базе Единой панели данных «Ромир» в ноябре 2023 года. Всего в исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 59 лет.