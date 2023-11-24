Первые освобожденные заложники из сектора Газа прибыли в Египет

Первая группа израильских заложников в составе 13 человек доставлена в Египет из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Первая группа из 13 израильских заложников, освобожденных ХАМАС, пересекла границу Египта», — указывается в статье.

Согласно информации издания, с ними на данный момент беседуют представители спецслужб Израиля.

Люди удерживались в плену на протяжении 49 дней, отмечается в материале.

Незадолго до этого палестинское радикальное движение ХАМАС освободило 25 заложников из плена в палестинском анклаве. Как уточняется в публикации, Египет добился освобождения 12 граждан Таиланда, а также 13 израильских детей и женщин.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее в США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС.