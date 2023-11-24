В Москве из-за сильного снегопада отменили или задержали почти полсотни рейсов

В Москве почти полсотни рейсов отменили или задержали из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, из московских аэропортов не могут вылететь в общей сложности 43 самолета. Из них 20 остались во Внуково, 16 — в Домодедово и 7 — в Шереметьево. Причиной отмены или задержки этих рейсов стал сильный снегопад в столице.

До этого сообщалось о 38 задержанных и 12 отмененных рейсах, которые должны были вылететь из московских аэропортов. Причиной также стал снегопад.

Гидрометцентр РФ оповещал москвичей об облачной погоде, снеге и гололедице. Жителей столицы и пригородов предупредили, что из-за непогоды на дорогах в пятницу будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Ранее в Сочи экстренно сел самолет Red Wings, летевший из Хургады в Жуковский.