В Москву вылетел новый спецборт МЧС с эвакуированными из Газы

Спецборт МЧС России из Египта вылетел в Москву с эвакуированными из сектора Газа гражданами России на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Каира в аэропорт Домодедово. Отмечается, что во время перелета, который продлится более пяти часов, эвакуированных россиян сопровождают медицинские специалисты и психологи.

На сегодняшний день это восьмой спецрейс с россиянами, эвакуированными из сектора Газа. Ранее в РФ были доставлены 656 человек, включая 306 детей.

Также сообщалось, что МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. Россия доставляет на территорию сектора Газа гуманитарные грузы с медикаментами и питанием. До этого спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.