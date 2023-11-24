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В Москву вылетел новый спецборт МЧС с эвакуированными из Газы

В Москву вылетел очередной спецборт с эвакуированными из Газы гражданами РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спецборт МЧС России из Египта вылетел в Москву с эвакуированными из сектора Газа гражданами России на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Каира в аэропорт Домодедово. Отмечается, что во время перелета, который продлится более пяти часов, эвакуированных россиян сопровождают медицинские специалисты и психологи.

На сегодняшний день это восьмой спецрейс с россиянами, эвакуированными из сектора Газа. Ранее в РФ были доставлены 656 человек, включая 306 детей.

Также сообщалось, что МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. Россия доставляет на территорию сектора Газа гуманитарные грузы с медикаментами и питанием. До этого спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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