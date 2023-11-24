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Воспитательница из Новосибирска била детей по принуждению начальства

В Новосибирске педагог детского сада заявила, что ее принуждали бить детей

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Depositphotos

В Новосибирске местная жительница, работавшая в частном детском саду на улице Кошурникова, заявила, что ее заставляли применять к детям физические методы воспитания. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

В отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «истязание». Инцидент с ее участием был придан огласке в июле 2023 года. В сеть попала запись с видеокамер, на которой подозреваемая и ее коллега ударяют воспитанника по лицу и дергают его за волосы.

По словам подозреваемой, жестокие методы воспитания их заставляла применять директор учреждения — против нее также возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей».

«... Поинтересовалась у заведующей, почему у нее такое отношение к воспитанникам. В ответ услышала, что этих детей надо воспитывать силой, потому что они из богатых семей, избалованные. С ними, мол, так и нужно обращаться», — рассказала в беседе с изданием подруга подозреваемой, знакомая с ситуацией.

Бывший педагог заявила, что воспитанников шлепали, закрывали одних в темной комнате. Сотрудникам, по ее словам, запрещали использовать на рабочем месте телефоны, а также общаться с родителями детей.

По словам собеседницы СМИ, молодая воспитательница попыталась уволиться из учреждения после нескольких недель работы, но директор якобы пригрозила ей мужем, который «недавно освободился из тюрьмы». В общей сложности женщина проработала в детском саду два месяца.

Ранее родители детей из другого детсада пожаловались, что их детей унижает воспитатель.

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