Мирный житель получил ранение в населенном пункте Новолуганское на севере ДНР в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В результате подрыва на противопехотной фугасной мине (ПФМ) «Лепесток» в Новолуганском ранен мужчина 1966 года рождения — он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы», — написал глава региона.

По словам Пушилина, уже более 140 жителей республики получили травмы после подрыва на противопехотных минах.

Официальный представитель главы Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил в ноябре, что всемирная организация выступает против использования противопехотных мин в любой точке мира.

В ООН также отмечали, что Украина могла нарушить Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий в городе Изюм Харьковской области.

Ранее Пушилин заявил о двойных стандартах Запада по вопросу обстрела Донецка.