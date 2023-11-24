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Врач назвала способ, который поможет избавиться от привычки есть соленое

Врач Королева: использование специй поможет избавиться от привычки есть соленое

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Unsplash

Соленые продукты нельзя есть в чрезмерном количестве, потому что соль может задерживать жидкость в организме, повысить артериальное давление и способствовать набору лишнего веса. О том, как избавиться от этой привычки, «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, для этого нужно переформатировать чувствительность рецепторов полости рта на другие вкусы, которые также будут привлекательны для организма, но не будут обеспечивать задержку жидкости.

«Вместо соли можно использовать сок лимона, граната, грейпфрута, сок клюквы. Просто добавлять их в блюда, чтобы улучшить вкус. Также это могут быть специи, ароматные травы», — сказала Королева.

24 ноября Health сообщал, что большинство людей могут снизить свое кровяное давление, уменьшив ежедневное потребление натрия на 2,2 тыс. мг, что соответствует одной чайной ложке. При этом эффект может быть сопоставим с приемом лекарств от гипертонии.

Чтобы улучшить вкусовые качества еды можно использовать свежие травы (базилик, тимьян, кинзу), специи (корицу, перец чили, тмин) и соки (гранатовый, апельсиновый или ананасовый), уточнили в Health. Также сократить потребление соли могут фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка.

Ранее врач рассказал, какое количество соли может привести к проблемам со здоровьем.

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