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Первые израильские заложники переданы Красному Кресту

Красному Кресту передали 13 израильских заложников, они едут к КПП «Рафах»

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Hadas Parush/Reuters

Первая группа израильских заложников, которые находились в плену боевиков ХАМАС в секторе Газа, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По словам источника издания, отпущенные заложники находятся в машинах скорой помощи и едут из Хан-Юниса на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах в Израиль.

Семьи заложников направляются в больницы Израиля, где им предстоит воссоединиться позже.

Сегодняшнее освобождение 13 заложников — матерей и детей — является первым из четырех ожидаемых этапов, отмечает издание.

До этого ХАМАС согласился освободить около 50 заложников и приостановить боевые действия на четыре дня. При этом боевики в конечном итоге могут освободить больше людей в обмен на продление режима прекращения огня на дополнительный день за каждые 10 израильских заложников.

24 ноября ХАМАС пообещал соблюдать соглашение о перемирии, если его будет придерживаться Израиль.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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