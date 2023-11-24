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Трое мужчин похитили девушку-подростка и пытались увезти ее в Краснодарский край

Baza: под Орлом задержали троих мужчин, похитивших девушку-подростка

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Shutterstock

Полиция задержала троих мужчин, похитивших 16-летнюю девушку под Орлом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, трое мужчин украли девушку-подростка 21 ноября в селе Заречье. Они схватили подростка и силой усадили на заднее сиденье автомобиля.

Пока похитители увозили несовершеннолетнюю из населенного пункта, об этом узнала полиция. Сотрудники правоохранительных органов сразу начали поиски автомобиля.

В результате злоумышленников задержали в ночь на 22 ноября на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области — они везли девушку в Краснодарский край. Выяснилось, что один из преступников уже был ранее судим за похищение.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Подростка вернули родителям.

Ранее в Петрозаводске задержали мужчин, похитивших и пытавших в офисе бизнес-партнера.

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