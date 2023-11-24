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В Запорожской области заявили о массовых обращениях украинцев о переезде в РФ

Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья просят помочь им с переездом в РФ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Жители части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей, массово обращаются к российским властям с просьбой помочь им с переездом. Об этом рассказал руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, многие украинские граждане больше не хотят иметь ничего общего с администрацией действующего президента страны Владимира Зеленского. В связи с этим они начали активно интересоваться возможностью покинуть Украину и переехать в РФ.

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — уточнил Рогов.

Он добавил, что некоторые запорожцы отправляют соответствующие письма даже после выезда в страны Европы. Как сказал глава общественного движения, особенно часто переездом в РФ интересуются украинцы в Словакии, Австрии и Германии.

22 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе виртуального саммита «Большой двадцатки» (G20) призвал президента РФ Владимира Путина вывести войска из новых регионов страны и объявить о завершении специальной военной операции (СВО). Комментируя ситуацию, Рогов предложил российскому правительству в ответ поднять вопрос о выводе немецких войск из ГДР.

Ранее украинским гражданам разрешили въезжать в РФ по просроченным паспортам.

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