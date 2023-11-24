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В Молдавии продлили режим ЧП

Парламент Молдавии решил продлить режим ЧП еще на 30 дней

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Михай Карауш/РИА Новости

Парламент Молдавии решил продлить действие режима чрезвычайного положения с 1 декабря еще на 30 дней. Постановление было принято голосами правящей Партии действия и солидарности, передает ТАСС.

В парламенте отметили, что в стране сохраняются угрозы в сфере региональной безопасности.

«ЧП на всей территории Республики Молдова продлить на 30-дневный срок с 1 декабря 2023 года», — указывается в постановлении, которое представил глава министерства внутренних дел Адриан Ефрос.

Депутаты от фракции оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак протеста против продления режима чрезвычайного положения в Молдавии еще на 30 дней.

Бывший президент Игорь Додон в конце ноября заявил, что Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не собирается работать с представителями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) в регионах страны.

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, изначально его ввели из-за возможных перебоев в поставках газа. Позже причиной продления назвали ситуацию на Украине.

Ранее Додон заявлял, что в скором времени в стране предстоят позитивные перемены.

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