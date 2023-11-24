Россиянку плюнула в Вечный огонь и получила штраф

В Саратове 20-летнюю местную жительницу признали виновной в осквернении места захоронения братской могилы и назначили ей штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Следствие установило, что в конце марта женщина в состоянии алкогольного опьянения осквернила Вечный огонь, находящийся на Театральной площади города.

Противоправные действия женщина сняла на камеру и выложила ролик в интернет. На кадрах видно, как нарушительница и ее подруга танцуют и нецензурно ругаются у мемориала, после чего одна из них плюет на него, а затем пинает ногой. Одна из подруг отделалась профилактической беседой. На вторую женщину возбудили уголовное дело и признали виновной в осквернении надмогильных сооружений.

Виновной назначили штраф размером 30 тыс. рублей.

Ранее полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе.