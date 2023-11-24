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Часть иностранцев, собравшихся у финской границы в Заполярье, отправили в Петербург

Губернатор Чибис: 200 иностранцев отправили в Петербург от финской границы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что 200 иностранцев, собравшихся у финской границы в Заполярье, отправлены в Санкт-Петербург. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга, так как город является ближайшим крупным транспортным центром. Чибис добавил, что они решили остаться в России.

«У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране», — добавил губернатор Мурманской области.

До этого Чибис рассказывал, что в последнее время в регионе наблюдается увеличение динамики прибывающих мигрантов. В связи с этим местная администрация решила увеличить количество пропускных пунктов, уточнил глава области.

Также перед сотрудниками правоохранительных органов и пограничниками была поставлена задача тщательно проверять документы приезжающих людей.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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