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Победитель лотереи подал в суд на женщину, рассказавшую его семье о выигрыше

NYP: победитель лотереи подал в суд на женщину, которая сообщила его семье о выигрыше

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Пресс-служба «Столото»

Житель США подал в суд на женщину, которая рассказала его семье о том, что он выиграл $1,3 млрд в лотерею, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, победитель лотереи сообщил о выигрыше только матери своей дочери и попросил ее никому не рассказывать об этом в течение десяти лет. Однако собеседница нарушила обещание и проговорилась членам семьи американца, сообщив, что тот стал миллионером.

Теперь победитель лотереи хочет, чтобы суд обязал женщину написать список людей, которым она разглашала информацию, и за каждого такого человека заплатить ему $100 тысяч.

«В результате несанкционированного раскрытия информации ответчиком истец получил непоправимый вред», — говорится в заявлении.

Кроме того, мужчина пожаловался, что после того, как слухи о его выигрыше начали распространяться по округе, представители СМИ неоднократно пытались установить его личность, поэтому американец переживает и за свою безопасность тоже.

Ранее мужчина из США выиграл пожизненный приз в лотерею из-за ошибки продавца.

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