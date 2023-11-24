Состояние украинских теплоэлектростанций сравнили с металлоломом

Около трети оборудования, которым укомплектованы украинские теплоэлектростанции (ТЭС), имеют изношенное состояние. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. Его слова приводит украинское издание «Фокус».

«Половина генерации у нас недоступна, а то, что доступно, делится на категории. Где-то 65-70% [оборудования ТЭС] более-менее рабочее, все остальное — совсем металлолом. И этот металлолом запускается и выключается. И так происходит много лет», — пояснил энергетик.

Без подачи электроэнергии из Европы на Украине уже начались бы плановые отключения, уверен эксперт. Он добавил, что серьезных перебоев с электричеством стоит ждать, когда температура опустится до -12 градусов.

«Я думаю, при таких погодных условиях в пиковые часы начнутся отключения», — заключил Харченко.

В ноябре украинские чиновники отмечали, что энергетическая система Украины стала более уязвимой по сравнению с 2022 годом.

Ранее в российском Минэнерго сообщили о ситуации с электроснабжением в регионах страны.