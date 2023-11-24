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Россиян пригласили принять участие во флешмобе «Поблагодари маму!»

В России с 22 по 26 ноября пройдет семейный флешмоб «Поблагодари маму!»

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Shutterstock

В России с 22 по 26 ноября пройдет семейный флешмоб «Поблагодари маму!», приуроченный ко Дню матери. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного», организовавший онлайн-мероприятие.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо в соцсети «ВКонтакте» опубликовать фотографию с мамой или рисунок, а также написать рассказ о ней или слова благодарности. 10 призеров будут выбраны с помощью генератора случайных публикаций.

Напомним, ежегодно в России в последнее воскресенья ноября отмечается День матери. В 2023 году этот день приходится на 26 ноября.

С 20 по 26 ноября в честь Дня матери в Москве будут проходить праздничные мероприятия. На четырех популярных площадках столицы в воскресенье состоится 12 бесплатных открытых лекций о здоровье, стиле, красоте, личном пространстве, карьере, радостях, сложностях материнства и воспитания детей.

Накануне праздника, с 20 по 23 ноября, во всех московских школах и колледжах прошли бесплатные лекции на тему «Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка». Там же мамы смогли получить индивидуальные консультации от школьных психологов и экспертов городского психолого-педагогического центра.

Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России.

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