Песков «превратился» в Илона Маска с помощью нейросети

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перед стартом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в столичном Центре международной торговли на некоторое время «превратился» в американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, официальный представитель Кремля протестировал новую технологию на стенде Sber AI. С помощью нее, человек может перенести изображение любого лица на свое собственное. Воссозданное нейросетью изображение выглядело очень реалистично, а переходы между настоящим изображением и наложенными кадрами оказались почти незаметны.

«Это Маск, Маск», — улыбаясь, сказал Песков, глядя на экран.

В материале указывается, что представитель Кремля опробовал систему распознавания жестового языка. Таким образом, ИИ определил, что мужчина показал жесты, означающие «дом» и «деньги».

Перед этим Песков опробовал другие возможности актуальных разработок в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в Кремле сообщили об участии Путина в конференции, посвященной ИИ.