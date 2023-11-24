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Песков «превратился» в Илона Маска с помощью нейросети

Песков предстал в образе Илона Маска на конференции по ИИ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перед стартом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в столичном Центре международной торговли на некоторое время «превратился» в американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, официальный представитель Кремля протестировал новую технологию на стенде Sber AI. С помощью нее, человек может перенести изображение любого лица на свое собственное. Воссозданное нейросетью изображение выглядело очень реалистично, а переходы между настоящим изображением и наложенными кадрами оказались почти незаметны.

«Это Маск, Маск», — улыбаясь, сказал Песков, глядя на экран.

В материале указывается, что представитель Кремля опробовал систему распознавания жестового языка. Таким образом, ИИ определил, что мужчина показал жесты, означающие «дом» и «деньги».

Перед этим Песков опробовал другие возможности актуальных разработок в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в Кремле сообщили об участии Путина в конференции, посвященной ИИ.

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