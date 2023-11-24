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Адвокат рассказала о самочувствии Баязитовой и Архаровой

Адвокат Федулова заявила, что Баязитова и Архарова эмоционально подавлены

Журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова находятся в эмоционально подавленном состоянии. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат Архаровой Елена Федулова. Она отметила, что женщины полтора года живут «в нечеловеческих условиях», поэтому чувствуют себя «ужасно» из-за запроса стороны обвинения приговорить их к длительным тюремным срокам.

«Конечно, эмоциональная подавленность. Как могут чувствовать себя женщины, которые и так в нечеловеческих условиях просидели уже полтора года и сейчас услышали такой запрос прокурора — провести остатки жизни в местах лишения свободы. Конечно, ужасно они себя чувствуют. Мы верим в справедливость и в то, что должен победить закон. У судьи есть все основания применить более мягкое наказание», — сказала она.

Журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову подозревают в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. 15 ноября представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а Архарову — к 13 годам.

По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Ранее стало известно, что оглашение приговора по делу Баязитовой перенесли на 27 ноября. Журналистку привели в зал суда и через минуту вывели, причину никто не назвал.

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