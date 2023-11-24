На Урале беременная женщина попала в больницу после конфликта в трамвае

В Екатеринбурге женщина попала в больницу после конфликта в общественном транспорте. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел, когда трамвай подъезжал к остановке «Кузнецова». В салоне у беременной женщины и другой россиянки произошла ссора, в ходе которой вторая ударила пассажирку в живот. Причина конфликта не сообщается.

Трамваю пришлось остановиться и дождаться скорую помощь, которую вызвали для беременной женщины. Это привело к заторам на дорогах. Прибывшее на место происшествия медики

госпитализировали пострадавшую для осмотра и оказания помощи.

На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Башкирии медики удалили беременной крупную опухоль во время родов.