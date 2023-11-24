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В соцсетях раскритиковали мясника, который разделал сырую баранину с помощью рта

Asia One: китайский мясник разделал баранину с помощью своего рта и разозлил соцсети

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Douyin

В соцсетях раскритиковали мужчину из Китая, который разделывал cырую баранину ртом, пишет Asia One. Люди сомневаются в гигиеничности такой еды, а мясник, по его словам, следовал давней традиции.

После того, как в соцсетях появились кадры, на которых мужчина демонстрирует свою технику разделки мяса, комментаторы начали бить тревогу. Люди засомневались в гигиеничности такого способа и переживают, что сам мясник или покупатели заразятся какой-нибудь инфекцией.

«Паразиты в сыром мясе представляют угрозу для жизни человека, который разделывает мясо ртом. Возможно, это первый раз, когда я беспокоюсь о продавце больше, чем о себе», — пишут комментаторы.

Впрочем, сам мужчина не видит в своих действиях чего-то плохого. По его словам, разделывать мясо ртом быстрее, чем использовать нож, более того, этот способ существует не один десяток лет. К тому же, китаец уверяет, что не оставил на баранине следов своей слюны.

Ранее в Китае приютивший лабрадора мужчина продал его на мясо.

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