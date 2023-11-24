В Дагестане мальчик принял таблетки за конфеты и выпил в шесть раз больше допустимого

В Дагестане трехлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил много лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Джалган. Вместе с родителями и братьями мальчик приехал к бабушке и дедушке. В квартире он нашел лекарство с большим количеством побочных действий. Младший член семьи принял его за конфеты и выпил несколько штук.

Спустя некоторое время, у мальчика заболел живот, его клонило в сон. Родители быстро узнали о том, что сделал сын и отвезли его в местную больницу на промывание желудка. Медики спасли ребенка.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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