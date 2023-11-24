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На Украине фиксируют дефицит электроэнергии в течение двух дней

«Укрэнерго»: на Украине наблюдается дефицит энергии в течение двух дней

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Depositphotos

В течение двух дней подряд в энергосистеме Украины фиксируют дефицит электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Для поддержания баланса между производством и потреблением «Укрэнерго» 23 ноября активировала аварийную помощь от оператора системы передачи Румынии», — говорится в сообщении компании.

В «Укрэнерго» отметили, что дефицит вызван увеличением нагрузки на сеть в связи с похолоданием. Это привело к остановке и ремонту нескольких энергоблоков ТЭС. Всего семь энергоблоков тепловых электростанций находятся в ремонте.

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 млрд гривен (более $1,6 млрд).

По его словам, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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