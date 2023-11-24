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В России заговорили о нехватке врачей из-за старения населения

В Минздраве России предрекли нехватку коек и врачей из-за старения населения

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Unsplash

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России в ближайшее годы может столкнуться с серьезными проблемами из-за ускоренного роста числа пожилых граждан. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Владимир Зеленский на XIV Всероссийском конгрессе пациентов, передает ТАСС.

«Систему ОМС в ближайшие 10 лет, скорее всего, будет ждать феноменально сложнейший вызов, который отчасти вызван фактором, который иногда называют «серебряным штормом». Это — старение населения», – сообщил Зеленский.

Он отметил, что в перспективе систему здравоохранения в России ждет нехватка ресурсов, если работы в этой сфере будут вестись также, как сейчас.

Замминистра подчеркнул, что из-за старения населения число обращений за медпомощью будет расти год от года, и в течение ближайших 10 лет могут возникнуть «определенные проблемы».

«В 2024 и 2025 годах нужно попытаться отстроить систему так, чтобы она была готова к вызову, о котором я сейчас сказал. И система здравоохранения ровно так же должна будет измениться, [потому что] у нас тогда может не хватить ни врачей, ни коек», — заключил Зеленский.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский сообщал о жалобах россиян на навязывание платных услуг, положенных по ОМС.

Ранее генетик Крутовский рассказал о препаратах, которые могут существенно замедлить старение.

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