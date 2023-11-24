В Херсонской области сообщили о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации основных последствий подтопления после разрушения Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС.

«Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — написал он.

Сальдо отметил, что на сегодняшний день полностью освобождены от воды 22 населенных пункта. По его данным, осушены улицы и здания, осуществлена уборка завалов мусора, а также произведена санитарная обработка территорий. Удалось полностью восстановить связь, почти полностью — газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населенных пунктах. Глава региона подчеркнул, что выполнены и другие необходимые работы.

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введённый моим указом от 06 июня 2023 года в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменен», - добавил он.

«В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей», — указал Сальдо.

17 ноября сенатор Российской Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявлял, что истинный ущерб, нанесенный Херсонской области разрушением Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, еще предстоит окончательно оценить.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.