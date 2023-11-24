Эксперт Минздрава выступила за полный запрет вейпов в России

Полный запрет на торговлю жидкостями для вейпов поможет защитить здоровье россиян, убеждена руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. К негативным последствиям такой шаг не приведет, так как без вейпов можно легко обходиться, заявила она в беседе с НСН.

«Это не те вещества, которые настолько популярны, что люди будут с ума сходить и не смогут без них обходиться, — считает Гамбарян. — Просто не будет новых потребителей – дети, которые никогда этого не пробовали и не попробуют».

Жидкости для вейпов у детей воспринимаются как что-то вкусное и безвредное, что является заблуждением, подчеркнула эксперт. По ее мнению, потребители не верят, что сладкий и ароматный пар может быть также опасен как едкий дым сигарет. При этом обычное курение среди молодежи снижается – по данным Росстата, среди россиян 15-19 доля курящих составляет 4,8%. Однако новым бичом становятся никотинсодержащие продукты, вокруг которых формируется мнение об их безвредности, отметила эксперт Минздрава.

Она выступила за полный запрет вейпов, подчеркнув, что продажа заведомо отравляющих веществ недопустима.

«Нет таких жидкостей, которые не содержали бы ароматизаторы, вкусовые добавки, красители и никотин. Если убрать все это из состава, в нем ничего не останется», — заключила Гамбарян.

Напомним, Минздрав не поддержал запрет на торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для них. В числе причин такого решения ведомство назвало отсутствие конкретики в законопроекте, что может привести к нарушениям концепции закона «Об охране здоровья граждан».

Ученые ранее выяснили, что после вейпа количество алюминия в воздухе увеличивается в 2,4 раза.