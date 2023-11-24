В Wildberries сообщили о завершении проверки на складе в Электростали

Правоохранители закончили проверку на складе Wildberries в Электростали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Сотрудники организации вернулись на свои рабочие места. Для того чтобы процессы на складе нормализовались, компания привлекла дополнительные силы.

В Wildberries порекомендовали продавцам отгружать товары на другие склады. Продавцов также оповестят о том, когда предприятие вернется к работе в штатном режиме.

Ранее на складе маркетплейса полиция провела проверку. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, со склада увезли около 150 работников. По мнению правоохранителей, задержанные могут оказаться потенциальными уклонистами от срочной службы или нелегальными мигрантами.

Ранее обувная компания отсудила у Wildberries более 200 миллионов рублей за испорченный товар на складе.