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Россиянам рассказали, какую кашу нельзя есть во время простуды

Нутрициолог Тиханычева: овсяную кашу нельзя есть во время простуды

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Shutterstock

Во время простуды не стоит есть овсяную кашу, потому что она может ухудшить течение болезни. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

По ее словам, если у человека часто появляется насморк и влажный кашель, стоит на время исключить ее из своего рациона. Кроме того, важно отказаться от употребления овсянки быстрого приготовления.

«Каша из хлопьев быстрого приготовления с молоком и сахаром имеет высокий гликемический индекс, провоцирует резкий подъем глюкозы, гормона инсулина и приводит к высокой нагрузке на поджелудочную железу», — пояснила Тиханычева.

Нутрициолог посоветовала приобретать овсяные хлопья длительной варки и готовить кашу на воде со специями. Сервировать ее можно с ложкой сливочного масла, ягодами или запеченными фруктами.

«Если есть такую овсянку один-два раза в неделю, то организм получит максимум пользы», — заключила она.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что ферментированный кисель является самым полезным для здоровья. По ее словам, полезные бактерии в этом напитке могут улучшить работу кишечника, укрепить иммунную и нервную системы. Она добавила, что их состояние во многом зависит от правильной работы ЖКТ.

Ранее россиян предупредили о вреде некоторых каш.

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