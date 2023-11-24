Россиянам рассказали, какую кашу нельзя есть во время простуды

Во время простуды не стоит есть овсяную кашу, потому что она может ухудшить течение болезни. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

По ее словам, если у человека часто появляется насморк и влажный кашель, стоит на время исключить ее из своего рациона. Кроме того, важно отказаться от употребления овсянки быстрого приготовления.

«Каша из хлопьев быстрого приготовления с молоком и сахаром имеет высокий гликемический индекс, провоцирует резкий подъем глюкозы, гормона инсулина и приводит к высокой нагрузке на поджелудочную железу», — пояснила Тиханычева.

Нутрициолог посоветовала приобретать овсяные хлопья длительной варки и готовить кашу на воде со специями. Сервировать ее можно с ложкой сливочного масла, ягодами или запеченными фруктами.

«Если есть такую овсянку один-два раза в неделю, то организм получит максимум пользы», — заключила она.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что ферментированный кисель является самым полезным для здоровья. По ее словам, полезные бактерии в этом напитке могут улучшить работу кишечника, укрепить иммунную и нервную системы. Она добавила, что их состояние во многом зависит от правильной работы ЖКТ.

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