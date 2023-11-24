Детский омбудсмен рассказала о матери из-под Пскова, подозреваемой в убийстве троих детей

Семья из города Великие Луки, в которой мать подозревается в убийстве троих своих детей, уже состояла на учете в органах опеки, но была снята с него три года назад. Об этом «Газете.Ru» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она отметила, что у женщины есть еще двое детей, которые сейчас находятся «в безопасности».

«В Псковской области произошло страшное событие! Мы потеряли трех малолетних детей: 8-летнюю девочку и мальчиков 2019 и 2023 г.р. В их гибели подозревается родная мать, 34-летняя жительница города Великие Луки. Следственные органы ведут проверку всех фактов, изучают места обнаружения тел, возбуждены уголовные дела. Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства еще двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи. Дети в безопасности. Семья кратковременный период находилась на учете в органах опеки и была снята с учета в 2020 году», — сказала она.

24 ноября Life со ссылкой на Shot сообщил, что жительница Великих Лук три месяца жила с телами троих своих детей. Об их смерти правоохранители узнали после того, как к ним приехала бабушка, обнаружившая четырехлетнего и годовалого внуков в их спальне. Мать объяснила родственнице, что дети умерли еще в августе с разницей в неделю. После этого в деревне Мокринки, в доме семьи, нашли тело восьмилетней девочки. По словам родительницы, ребенок также умер в августе. В живых остались только пятилетняя дочь, которую передали органам опеки, и 12-летний сын, который в последнее время жил с бабушкой. По данным канала, женщина могла заморить детей голодом.

По данным прокуратуры региона, против женщины возбуждены уголовные дела об убийстве малолетних. Она задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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