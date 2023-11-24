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Врач посоветовала избегать физических нагрузок при низком атмосферном давлении

Врач Сегитова: при низком атмосферном давлении стоит избегать нагрузок

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При изменении погоды и пониженном атмосферном давлении следует избегать физических нагрузок. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-невролог, алголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Сигитова.

«Изменение погодных условий значительно повышает риски обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Избегайте резких физических нагрузок, следуйте рекомендациям специалистов», — сказала Сигитова.

Она добавила, что механизм связи погоды и головной боли до сих пор не изучен. Однако, по ее словам, согласно исследованию немецких ученых, пониженное давление и повышенная влажность действительно оказывают влияние на человека.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 24 ноября, атмосферное давление в Москве достигло минимума с 1973 года. Его уровень продолжал снижаться всю ночь и в 6:00 по мск составил 719,7 мм ртутного столба.

На сайте Гидрометцентра России также сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается облачная погода, снег и гололедица. Днем в столице температура будет держаться в диапазоне от -4 °C до -2 °C. В ночь на 25 ноября столбики термометров могут опуститься до -8 °C.

Ранее Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму с температурой воздуха в пределах или выше нормы.

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