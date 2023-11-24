Возле курской АЗС нашли схрон боеприпасов в стволе дерева

Возле курской АЗС нашли схрон с боеприпасами в стволе старого дерева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, оперативным службам Курска поступило сообщение о незаконном обороте боеприпасов. В ходе проверки они обнаружили схрон с гранатами в разломе старой лиственницы возле АЗС на улице Пост-Кривец, напротив Стрелецкого озера.

По царапинам на краях расщелины дерева и следам внутри тайника оперативные службы предположили, что там могло храниться и другое вооружение. Вся прилегающая территория была обследована при участии сотрудников ОМОН. Других боеприпасов там не нашли. Причастных к незаконному обороту оружия разыскивают.

Ранее таможенники нашли тайник с боеприпасами в иномарке россиянина.