Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград за год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США.

«Так, ученики музыкальной школы №76 в июне играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле Нью-Йорка. Пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова стали лауреатами первой премии, Артемий Крутеев, Тагир, Динара и Марат Сатдаровы — второй. Их наставница Екатерина Липс признана по итогам конкурса «Лучшим преподавателем», — написал мэр.

Также Собянин добавил, что в сентябре ученик специальной музыкальной школы им. Гнесиных Дени Кохановский стал вторым на V Международном конкурсе юных пианистов в итальянском городе Сереньо.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, всего в столице работает 149 творческих образовательных учреждений, среди которых детские школы искусств, колледжи и музыкальный институт музыки. В них обучаются порядка 100 тысяч человек.

При этом около 50 тысяч учеников ежегодно принимают участие более чем в 15 тысячах мероприятий. Из них на конкурсах и фестивалях за последний учебный год выступили примерно 35 тысяч юных деятелей искусства.

Отмечается, что ребята получили свыше 16 тысяч наград регионального и всероссийского уровня и больше 10,8 тысячи — международного. Кроме того, ученики творческих школ и колледжей побывали более чем на 20 зарубежных площадках в ОАЭ, Италии, Швейцарии, США, странах СНГ и других государствах.