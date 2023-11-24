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На 27 станциях D3 и D4 установили зеркала

Ликсутов: пассажирам будет приятнее ждать поезд после установки зеркал на D3 и D4

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Дептранс Москвы

Пассажиры смогут поправить прическу или назначить встречу около новых зеркал на 27 станциях D3 и D4, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что зеркала появились на станциях Андроновка, Ховрино, Зеленоград-Крюково и Лихоборы третьего диаметра, а также на станциях Железнодорожная, Нижегородская, Марьина Роща, Кутузовская и ряде других четвертого диаметра.

«Как и на первых двух диаметрах, мы установили зеркала на станциях D3 и D4. Разместили их в вестибюлях, чтобы ожидание поезда стало еще приятнее. Мы продолжаем повышать комфорт в городском транспорте по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что D3 связал Зеленоград и Раменское, а D4 – Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный города Балашиха.

«Благодаря запуску в августе и сентябре сеть наземного метро выросла вдвое. Сейчас МЦД – это большее 300 км пути и 136 станций. С запуском пассажирам стали доступны новые сквозные маршруты, тактовое расписание, бесплатные пересадки на метро, МЦК и диаметры, а также выгодные тарифы и единая система оплаты проезда», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что сейчас на четырех диаметрах доступны более 100 пересадок на метро, МЦК и между МЦД.

Ранее глава столичного Дептранса рассказал о запуске тематических поездов МЦД в метро.

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