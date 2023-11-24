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Аномально низкое анормальное давление к Москве уйдет через неделю

Синоптик Вильфанд: Москва останется на «барическом дне» до конца недели

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Максим Блинов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Москва останется на «барическом дне» до конца недели. С такими заявлениями он выступил в эфире телеканала «Звезда».

«Экстремально низкое давление 719 мм сегодня, завтра оно повысится, но все равно будет низкое — 730-732 мм, в воскресенье — 738 мм. А потом в понедельник опять до 730 мм», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в среднем давление в Москве будет на 16-18 мм ниже нормы. Он отметил, что атмосферное давление в Москве 24 ноября 2023 года заняло четвертое место в рейтинге дней с самым низким уровнем давления в ноябре в Москве в целом, а не только за 24 число. Наблюдения за уровнем атмосферного давления в Москве ведутся уже 145 лет.

До этого синоптик Евгений Тишковец заявил, что Москва находится на «барическом дне» после того, как там было зафиксирован уровень атмосферного давления ниже 713 мм ртутного столба.

Ранее в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1973 года.

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