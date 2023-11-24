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На ЦКАД в Новой Москве столкнулись грузовик и фура

«360»: в ДТП с грузовиком и фурой на ЦКАД водителю оторвало кисть руки

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Depositphotos

На ЦКАД в Новой Москве произошло ДТП со столкновением грузовика и фуры. Серьезно пострадал в аварии один человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дорожное происшествие случилось на 245-м километре трассы. Одному из водителей столкнувшихся грузовых машин оторвало кисть руки, его срочно госпитализировали. Другой участник ДТП, по данным источника, серьезных травм не получил.

Из-за аварии в сторону Киевского шоссе на участке трассы перекрыли три полосы движения, на месте работают экстренные городские службы.

Сегодня также стало известно о ДТП, в ходе которого Lexus RX директора Балаковской АЭС, сбил двух девушек на пешеходном переходе в Москве. Пострадавших доставили в медучреждение.

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