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Российского школьника увезли с урока с инсультом

В Орске у школьника произошел инсульт на уроке

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В Орске школьника доставили с урока в больницу с инсультом. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

По информации издания, ребенок почувствовал недомогание во время урока. В связи с этим его отвезли в городскую больницу и провели компьютерную томографию — по результатам стало ясно, что у пациента произошел инсульт.

Медицинские сотрудники приняли решение о проведении срочной операции, которая прошла успешно. После этого школьника доставили в областную детскую больницу в Оренбурге для продолжения лечения.

До этого в Москве школьница ударила мальчика ножом из-за того, что он качался на стуле. Лезвие вонзилось в спину ребенка. После этого он отправился в медпункт, где ему оперативно обработали рану и отпустили домой.

Ранее в Вологде во время урока у школьника взорвался пауэрбанк.

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