Синоптики предупредили жителей Москвы о новой волне снегопадов

В выходные в Москву придет теплый фронт, который будет сопровождаться мощными снеговыми облаками. В начале следующей недели в столице ожидается кратковременная оттепель, рассказал синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин телеканалу «360».

В субботу, 25 ноября, снег в столице будет идти в течение всего дня, но не так обильно. Очередная волна более сильного снегопада, по словам Ильина, накроет Москву ближе к ночи 26 ноября.

«Снежный покров лег надежно. Ноябрь передаст его на ответственное хранение декабрю. Он тоже с успехом справится», — пообещал он.

Температура воздуха при этом в выходные в столице будет колебаться от 1 до 3 градусов ниже нуля при южном ветре 5-10 метров в секунду. В воскресенье ветер, по прогнозу, изменится на северный и северо-восточный, порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Вечером в воскресенье на Москву начнет надвигаться теплый фронт с мощными снеговыми облаками, в понедельник прирост осадков составит до 10 см, утверждает синоптик. Однако за счет некоторого потепления снег будет таять.

Нестабильным останется в ближайшие дни атмосферное давление, добавил метеоролог. Сегодня давление самое низкое – от 715 до 720 мм ртутного столба. Завтра оно поднимется до 730, а в воскресенье – до 740. В понедельник атмосферное давление вновь опустится до 730 мм ртутного столба.

Напомним, по прогнозу центра погоды «Фобос» в выходные на Москву обрушатся обильные снегопады и метели с ухудшением видимости на дорогах, продолжится такая погода и на будущей неделе.

В декабре в Москве ожидается снежная погода с температурой воздуха в пределах нормы.