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В Британию прибыло почти рекордное число мигрантов вопреки усилиям правительства

Bloomberg: в Британию прибыло близкое к рекордному число мигрантов

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UNIFIL/AP

В 2023 году в Великобританию прибыло рекордное число мигрантов, несмотря на усилия правительства. Об этом сообщает Bloomberg ссылкой на данные британского Управления национальной статистики.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сталкивается с негативной реакцией со стороны консерваторов из-за большого количества мигрантов и из-за своего обещания сократить их количество.

«По данным Управления национальной статистики, в Великобританию переехало на 672 000 человек больше, чем выехало», — говорится в публикации.

Автор материала отмечает, что цифры для Сунака будут непростыми в преддверии предстоящих в 2024 году выборов. Но поскольку Сунак сталкивается с перспективой стагнации экономики с устойчивой инфляцией, отчасти вызванной дефицитом кадров на рынке труда, необходимость нанимать персонал из-за границы в тех областях, где Британии не хватает собственных специалистов, становится все более очевидной.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что страна может страна может ограничить возможность подачи заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия «продолжит пропускать мигрантов» без документов через границу.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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