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Правительство выделило почти 90 млрд рублей для выплат единого пособия на детей

Правительство РФ выделило почти ₽90 млрд для выплат единого пособия на детей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 89,5 млрд рублей для выплат ежемесячного пособия на рождение и воспитание ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Как пояснили в пресс-службе, решение о дополнительном финансировании связано с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Поэтому выделенные деньги помогут предоставить пособие более 10 млн детей, подчеркнул Кабмин.

До этого депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили выплачивать каждой россиянке, родившей до 25 лет, пособие в 200 тыс. рублей. Выплата, по мнению депутатов, должна полагаться каждой женщине вне зависимости от ее материального положения. Инициатива направлена на улучшение показателей рождаемости.

Также детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала выплачивать беременным женщинам единое пособие по факту регистрации беременности.

Она напомнила, что сейчас в России предоставляется возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка беременным женщинам, нуждающимся в поддержке и имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Ранее в России поддержали идею ввести дополнительный отпуск при рождении внуков.

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